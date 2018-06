L'essència de l'Empordà entre les pedres de Girona

Tocs de Vi de l'Empordà. La popular fira de vins empordanesos se celebrarà des d'avui fins diumenge a la plaça de la Independència de Girona. Per anar fent boca, ja s'han començat a celebrar els tastets de vi en espais emblemàtics de la ciutat, com ara el Museu d'Història dels Jueus, els Banys Àrabs o la Casa Masó, entre altres.

Vols dir, noi?». Aquesta era la pregunta que feien els clients a l'avui sommelier de Peralada Diego González, quan fa divuit anys recomanava algun vi de l'Empordà. Avui, en canvi, la situació s'ha capgirat i els vins empordanesos gaudeixen d'una gran popularitat. La DO Empordà compta actualment amb 50 bodegues quan l'any 2000 en tenia només vint, i els seus vins –especialment, els negres– no fan més que guanyar fama. Aquest cap de setmana, la DO Empordà desembarcarà a la ciutat de Girona amb la fira Tocs de Vi de l'Empordà, que tindrà lloc cada tarda-vespre a la plaça de la Independència i comptarà també amb tapes dels establiments més propers. A més, també s'estan organitzant tastets de vins a llocs emblemàtics de la ciutat de Girona, com ara els Banys Àrabs, els jardins dels Alemanys, la Torre del General Peralta de la Muralla, el pati del Museu d'Història, el pati del Museu dels Jueus, el monestir de Sant Pere de Galligants o la Casa Masó. Tota una oportunitat de descobrir l'essència dels vins empordanesos entre les pedres més antigues de la ciutat.

Un dels tastets va tenir lloc ahir al vespre al Museu dels Jueus, a càrrec d'un dels cellers més potents de l'Empordà: el celler Peralada. La cata, com no podia ser d'altra manera, va començar amb un cava kosher que elaboren sota la supervisió d'un rabí francès que, segons va subratllar González, és d'allò més estricte i controla tot el procés de producció per tal que sigui apte al paladar jueu, des de la verema fins a l'embotellament.

Amb el pati del Museu ple de gom a gom, Gónzalez va oferir un viatge a través d'alguns dels vins negres més populars del Celler Peralada: el Malaveïna, la Finca Espolla, els Aires de Garbet i Gran Claustre, un dels emblemes de Peralada. Uns vins que, com tots els de la DO Empordà, tenen personalitat pròpia, forjada a través dels diferents sòls i amb l'ajut inestimable de la tramuntana. Tal com va indicar González, el clima mediterrani és especialment indicat per als vins negres –en canvi, els blancs cal buscar-los en paratges més freds– i amb una graduació destacada, per molt que tinguin tant a percebre que l'alcohol acabi passant desapercebut.