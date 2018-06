Tensió entre mossos i manifestants a Girona

Moments tensos ahir al matí davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vista Alegre a Girona. Els CDRs havien convocat una concentració després que, la nit anterior, els agents haguessin detingut el jove de 26 anys que està investigat per tallar les vies del TAV durant la vaga del 8-N.

Els agents el van traslladar als jutjats de Girona de bon matí però la convocatòria de mobilització es va mantenir davant de l'equipament policial. Eren les nou del matí i, durant un quart d'hora, una cinquantena de persones van estar cridant proclames a favor del noi i de suport a la causa. Entre el que deien hi havia «jo també vaig tallar les vies» o «si ens toquen a una, ens toquen a totes». A un quart de deu, però, la situació va canviar, ja que van desembarcar dues furgones de la Brigada Mòbil (BRIMO) al carrer. En van baixar agents dels antiavalots i, al mateix temps, dues furgones van anar avançant per forçar que els manifestants deixessin la mobilització i marxessin al carrer del Carme.

Aquí va començar la tensió i els Mossos van acabar fent fora, entre empentes, els manifestants. Algun d'ells van resistir més i va acabar per terra. Finalment, es va desconvocar l'acte i van apagar una pancarta on es podia llegir un missatge de suport al detingut i van enfilar cap als jutjats de Girona. Van anar per l'avinguda Jaume I fins als jutjats amb agents de la Policia Municipal custodiant-los. Allà els esperaven també els Mossos, que van blindar els accessos als jutjats. A dins s'hi va celebrar la vista i, cap a tres quarts d'onze, Emanuel Donoso va sortir dels jutjats. Va quedar en llibertat i es va acollir al dret a no declarar. La jutgessa li manté l'acusació de coaccions i desordres públics. I el seu advocat, Benet Salellas, en sortir va dir que demanaran que s'arxivi la causa.

Donoso va denunciar que estava imputat pels «fitxers policials» i va dir que «la desobediència» ha estat l'única via per seguir avançant cap a la República.