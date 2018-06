El 56% dels negocis creats amb Girona Emprèn sobreviuen cinc anys després

El 56% dels negocis que ha ajudat a crear Girona Emprèn sobreviuen els primers 5 anys. Una dada que des de l'Ajuntament destaquen perquè gairebé dobla la mitjana de l'OCDE, que és d'un 29%. Ara fa una dècada de la posada en marxa d'aquest servei, que el 2017 va contribuir a generar 102 negocis nous a la ciutat. La majoria són treballadors autònoms, que deixen la feina per engegar un projecte en solitari i muntar una empresa nova dedicada al sector serveis. Des de l'Ajuntament estan «molt satisfets» amb els resultats que està donant la iniciativa, i valoren la «bona feina» que fan els serveis tècnics que assessoren els emprenedors. «No ens fan al·lèrgies les empreses, al contrari», va reblar l'alcaldessa, Marta Madrenas. Mentrestant, la regidora d'Activitat Econòmica, Glòria Plana, va destacar que Girona Emprèn és «un estímul» que ha ajudat «moltes persones» a superar la crisi.

Setanta-dues empreses noves cada any. Aquesta és la mitjana de negocis que el servei Girona Emprèn ha ajudat a crear des de que va entrar en funcionament ara fa deu anys. Des del consistori, però, destaquen que els últims tres aquesta xifra ha estat «molt per sobre» del que és habitual. En concret, el 2015 van ser 106 els negocis nous que es van obrir, un any més tard van ser 92 i el passat 2017 la xifra es va enfilar fins a 102. «La veritat és que la tendència és molt positiva, i en aquest sentit estem molt contents», va dir Glòria Plana.

L 'increment també s'explica per les facilitats que va implantar el govern espanyol en la tarifa plana pels nous autònoms. Tot i això, des de l'Ajuntament deixen clar que l'aposta que s'ha fet des del servei «ha donat un gran rendiment». «Tot ajuda, està clar», ha destacat Plana.

En els deu anys que fa que funciona, Girona Emprèn ha ajudat a generar 728 negocis, que han suposat un total de 949 llocs de feina. A més, s'han format 2.108 persones, s'han analitzat 2.804 projectes i s'han fet 127 xerrades en centres educatius. «El més important és seguir creant sinergies i avançar de la mà de la innovació i de les idees», va destacar Madrenas.

En aquest sentit, l'alcaldessa va recordat que la ciutat ha estat 54 mesos reduint les xifres d'atur. «Aquesta dada és magnífica, i tot el que ajudi a seguir en aquesta línia mereix que se li doni suport», va assenyalar. Madrenas també ha reivindicat Girona com una ciutat que lidera la creació d'empreses i, de retruc, la innovació i el talent.



El perfil

Una de les característiques que els tècnics han comprovat durant els deu anys de funcionament del servei ha estat el canvi de perfil dels emprenedors. Els primers anys es tractava de persones que estaven a l'atur i que intentaven crear un negoci per sortir de la situació en la que es trobaven. Aquest perfil ha anat mutant els últims anys i actualment sis de cada deu persones que acudeixen al servei per posar en marxa el seu projecte estan treballant. Un aspecte que Madrenas va destacar ja que considera que és «molt millor» que una persona ho faci per convenciment i no perquè «sigui la seva última opció». La majoria d'emprenedors són de la ciutat (60%), i la resta de l'àrea urbana. Per sexes el 51% són dones i el 49% homes. La majoria tenen estudis mitjos o superiors i són relativament joves. Destaca la caiguda de l'edat en què decideixen posar en marxa un projecte nou. I és que prop de la meitat dels qui s'adrecen a demanar ajut tenen entre 26 i 35 anys.

Plana va assenyalar que una qüestió «molt destacable» és que el servei permet «generar una roda que beneficia a tothom». «Més empreses vol dir més economia, més ocupació, menys atur, menys despesa social i tot plegat afavoreix al consum», va concloure.