La CUP denuncia que la recollida selectiva ha caigut un 12% a Girona

La CUP-Crida per Girona ha qualificat d'«alarmant» la davallada de la recollida selectiva a la ciutat, que ha passat del 47% al 35% en només un any, entre 2016 i 2017. Segons la formació, cal recular fins l'any 2005, en què la separació de residus fou del 34,53%, per trobar unes xifres tan baixes de recollida selectiva. Els cupaires subratllen que aquestes dades allunyen el municipi d'assolir l'objectiu del 60% de recollida selectiva s'ha marcat a nivell de Catalunya de cara al 2020. Per això, han carregat contra el regidor responsable, Eduard Berloso, i han exigit que s'apliquin mesures urgents per revertir la tendència.

Així, la CUP ha criticat que l'única actuació destacada del govern en matèria de residus són les obres d'ampliació de la incideradora. Des de la formació han criticat que l'«aposta per la incineradora perpetua un model de gestió de residus obsolet i insostenible» i van recordar que «la gran inversió de recursos que està suposant l'ampliació de Campdorà podria estar-se dedicant a polítiques de sensibilització per a la prevenció i reducció de residus, i a la implantació de sistemes de recollida més eficients». Segons els cupaires, l'actual model ha provocat un augment de la taxa d'escombraries d'un 7% en l'últim any a la ciutat.