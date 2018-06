El Festivalot omple la Devesa de música i famílies

El Festivalot ha arrencat aquest matí a la Devesa i a l'Auditori de Girona omplint aquests espais de música i famílies. El canvi d'ubicació, del Barri Vell a la Devesa, ha permès ampliar espais, disposar d'ombres i estrenar zones amb jocs infantils de fusta i nous escenaris.

Aquest matí a l'Auditori s'han fet dos passis de Blaumut amb els cors Allegro i Vivace, i també el Hits, concert per a nadons. En els escenaris gratuïts el concert de Beatles amb Abbey Road ha reunit molt públic, com també l'actuació de Roger Canals.

Aquesta tarda els plats forts seran Damaris Gelabert i El pot petit.