El ple dona compte de la renúncia de Muradàs, que no hi assisteix

Isabel Muradàs ja no forma part de l'Ajuntament de Girona. Un ple extraordinari convocat a primera hora va servir per donar compte de la seva renúncia com a tinenta d'alcalde i regidora d'Educació i Esports. Muradàs, que va decidir renunciar als càrrecs després que l'Audiència Nacional l'hagi citat com a investigada pel cas 3%, no va assistir al ple. La seva cadira era buida. Va ser un ple ràpid i només van intervenir el PSC i la CUP, a més de l'alcaldessa, Marta Madrenas.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va qüestionar que es convoqués una sessió d'urgència només amb aquest punt a l'ordre del dia, quan en altres casos, com un relleu al grup d'ERC-MES, no es va fer i es va esperar a un ple ordinari. També va criticar que el substitut de Muradàs sigui el número 21 de la llista de CiU a les municipals del 2015, Pep Pujols. Al seu entendre, això afebleix l'equip de govern i l'aboca a una «excepcionalitat» que no és «adequada» per a la ciutat. Paneque va mostrar tot el seu «respecte» cap a la fins ara tinenta d'alcalde.

Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Laia Pèlach, va dir que el seu grup «entén, accepta i agraeix» que Muradàs hagi decidit apartar-se del consistori «per ètica política». Però sí que va demanar saber què ha canviat en relació a un any enrere, quan l'equip de govern va guardar «silenci» i va donar «suport institucional» a Muradàs després de conèixer-se que el seu nom apareixia al sumari del 3%.

A més, Pèlach va aprofitar per criticar el paper del PDeCAT en relació amb aquesta causa (on la CUP, precisament, n'exerceix l'acusació popular). Per als cupaires, el partit que és «relleu de CiU» no s'ha «desmarcat mai prou» del cas que investiga el suposat finançament il·legal de Convergència a través d'adjudicacions d'obres i serveis públics.

L'alcaldessa va respondre al PSC que la urgència estava «perfectament acreditada» i perquè ja es pugui recuperar «una certa normalitat». A més, va recordar que Pujols, tot i ser el número 21 de la candidatura, és el que il toca entrar de la llista (la resta van renunciar per permetre que Albert Ballesta fos alcalde quan Carles Puigdemont va passar a ser president de la Generalitat). A la CUP, Madrenas li va recordat que Muradàs havia decidit renunciar ara perquè ha passat a ser investigada formalment i va apuntar que el PDeCAT es va reformular per complet.

Finalment, i amb voluntat que constés en acta, Madrenas va insistir a dir que Muradàs «ha estat una peça clau al govern i ha treballat molt i molt bé», que confia plenament en la seva innocència i que la investigació «pot acabar en no-res», pel que fa a la seva implicació.