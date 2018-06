Tocs de Vi de l'Empordà torna a la plaça Independència

La plaça de la Independència de Girona és aquest cap de setmana l'escenari de la sisena edició de la fira Tocs de Vi de l'Empordà, en la qual participen una dotzena de cellers empordanesos i una quinzena de restauradors gironins.

Cada tarda-vespre, a partir de les sis, els diferents cellers de la DO Empordà oferiran una completa selecció de vins blancs, rosats, negres i dolços, i en la majoria de casos també aprofitaran per presentar els vins de la nova anyada. Per la seva banda, els restauradors de la plaça Independència proposen un assortiment cosmopolita de degustacions culinàries que inclouen tapes de cuina mediterrània, catalana o creativa, entre altres. El preu dels tastos de vi és de sis euros i inclou la copa i cinc tiquets per degustar vi. El tiquet de les tapes, per la seva banda, costa cinc euros i inclou quatre degustacions.

Paral·lelament, la fira també ha estat oferint amb èxit durant tota la setmana tastets en espais singulars de Girona –com els Banys Àrabs, els Jardins dels Alemanys, el Museu d'Història o la Casa Masó, entre altres–, que en la majoria de casos han exhaurit pràcticament totes les places disponibles. Segons l'organització, a càrrec de la DO Empordà, l'alt percentatge d'ocupació assolit «posa de manifest el nivell de consolidació i la bona acollia d'aquesta proposta que suposa estendre l'esdeveniment més enllà del seu nucli central, la plaça de la Independència, per reforçar el coneixement dels valors monumentals de la ciutat i generar activitat en els museus».