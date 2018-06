La unitat canina de Salt ha aixecat 65 actes per tinença de drogues aquest any

La satisfacció pel bon funcionament de la unitat canina de la Policia Local de Salt ha fet que s'hagi adquirit un nou gos per a la patrulla. En Milo, que ja ha superat el període d'entrenament i adaptació, s'ha sumat a en Vardy, que ja patrulla des de 2016. L'alcalde, Jordi Viñas , destaca que la incorporació de la segona unitat canina «permet millorar el patrullatge a peu i establir un contacte més directe amb la ciutadania, alhora que incrementa els controls de salut pública».

La unitat canina patrulla per tot el municipi, però concentra la majoria de les actuacions en zones d'aglomeració de persones, com entorns escolars, mercats, fires i similars. També en controls de vehicles i de persones, i com a reforç en inspeccions a locals o de suport al patrullatge de la resta d'unitats, quan es perceben entorns conflictius o hi ha la sospita de consum o venda d'estupefaents.

Des de principis d'any, la patrulla canina ha fet 124 rondes a peu que han suposat l'aixecament de 65 actes per tinença o consum d'estupefaents, ha participat en 16 controls de trànsit amb la funció de detectar el tràfic d'estupefaents i ha col·laborat en 11 patrulles mixtes amb la Policia de Girona a la zona de la frontissa de Santa Eugènia.

Durant aquests primers mesos també han aixecat, entre d'altres, 20 denúncies per infracció de l'ordenança de convivència majoritàriament per consum d'alcohol a la via pública, 58 denúncies per infraccions d'altres ordenances (majoritàriament a ciclistes que circulaven per la vorera o en contradirecció) i 22 inspeccions a habitatges amb problemes amb gossos.

Per al regidor de seguretat ciutadana, Toni Vidal, «el binomi agent i gos aporta un valor afegit únic a la tasca policial i uns resultats molt esperançadors». «L'experiència engegada a Salt mereix una valoració molt positiva i ha fet que moltes policies locals del territori hagin incorporat els darrers anys les patrulles canines a la seva estructura», afegeix Vidal. La tasca de la patrulla té també una vessant educativa, amb visites periòdiques a les diferents escoles del municipi.