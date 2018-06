Girona col·loca un semàfor exclusiu per a autobusos al carrer Sta. Eugènia

L'Ajuntament de Girona ha col·locat el primer semàfor exclusiu per a autobusos al centre de la ciutat. Està situat al carrer santa Eugènia, en direcció a Salt. Aquest semàfor, a diferència dels típics –que marquen si un vehicle pot passar o no amb els colors vermell, taronja o verd–, senyalitza les indicacions amb una barra blanca il·luminada que pot aparèixer en vertical o en horitzontal, segons si es permet el pas o no. Són una tipologia de semàfors que ja es poden veure en altres ciutats que suporten molt de trànsit de vehicles i hi ha molts autobusos.

La col·locació d'aquest semàfor, que es va instal·lar el dimecres a la nit, respon a una demanda dels conductors d'autobusos, sobretot els de les línies de Teisa, que s'aturen a la parada que hi ha just en aquell punt. Allà hi estan aturats una estona per carregar o descarregar passatgers i després no podien arrencar de nou perquè topaven amb el semàfor en vermell. L'objectiu és donar-los més temps de pas per sortir de la zona i marxar en direcció al barri de Santa Eugènia i a Salt.

Fins ara, se'n podien arribar a acumular dos o tres en fila a la mateixa parada mentre esperaven que es posés verd i provocaven alguna interferència en la resta del trànsit, fins al punt que per superar els busos hi havia cotxes que envaïen el carril contrari. Tot això s'afegeix a una reducció d'un carril de trànsit per a vehicles per la implementació, fa uns mesos, d'un carril bici a la calçada, segons ha explicat el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà. Un tram ja existia (entre la plaça Marquès de Camps i, precisament, la Punxa). Fa poc, es va allargar des de la Punxa fins a topar amb la rotonda que hi ha a l'altura del col·legi Maristes.



«Mobilitat dinàmica»

El responsable municipal ha posat de manifest que les actuacions en aquesta via responen al fet que la mobilitat és «dinàmica», en el sentit que «una decisió no és mai inamovible». Es refereix als diferents canvis al carrer Santa Eugènia, on també s'han canviat els temps de les fases dels semàfors per millorar-ne la sincronització a la zona dels Maristes, per tal de fer front al trànsit existent a la rotonda on desemboca el carrer Santa Eugènia, que des de fa uns mesos té un carril menys per als vehicles a motor. «Ara hem vist que hi havia el problema amb els autobusos, hem vist que aquesta és una possible solució, veiem que és viable i l'apliquem», indica Alcalà.

Ara mateix, en aquella cruïlla hi ha tres punts regulats amb semàfors i quan un està verd, els altres dos estan en vermell. Hi ha els vehicles que van en direcció a Santa Eugènia i Salt, els que van en direcció al centre i els que van cap a la plaça Poeta Marquina des del carrer Mestre Francesc Civil. Són els vehicles que arriben a la cruïlla des dels diferents vials del barri Devesa- Güell.

Amb la mesura es pretén que els autobusos puguin avançar en dues de les tres fases. La primera coincididirà amb el semàfor en verd per a tots els vehicles en direcció a Santa Eugènia i Salt i la segona, amb el trànsit en direcció al centre. Els vehicles procedents del carrer Mestre Francesc Civil tindran vermell en aquestes dues fases.

En realitat, al terme municipal ja hi ha un altre semàfor especial per als autobusos. No obstant, està a la carretera de l'Avellaneda, als afores de la ciutat.