Massiva macrobotiga al carrer al centre de la ciutat de Girona

Girona va viure ahir una gran jornada de la botiga al carrer al centre de la ciutat, on multitud de comerços van oferir els seus productes a la via pública: el carrer Nou, Santa Clara, Sant Francesc, Hortes, plaça Catalunya, rambla Llibertat, Argenteria, plaça del Vi i carrer Ballesteries, entre altres. La macrobotiga al carrer estava organitzada per Girona Centre Eix Comercial, l'associació de Comerciants de la Zona U i l'associació de Botiguers, Industrials i Veïns del carrer Ballesteries.