Sandaza, Cifuentes, Richy i Felipe, els únics protagonistes del partit que no van continuar

Tots els jugadors van celebrar a la gespa l´ascens del Girona a Primera Divisió després del xiulet final d´Arcediano Monescillo. Alguns, els onze titulars i els tres suplents, van tenir l´honor de viure des de dins el profitós 0-0 contra el Saragossa, mentre que la resta esperava a la banqueta o a la graderia per poder saltar al camp a celebrar l´èxit. Dels onze protagonistes titulars del partit, només Fran Sandaza es va quedar fora de la plantilla que ha tastat enguany la màxima categoria. El davanter va ser cedit a l´Al Ahli de Qatar i després va rescindir per incorporar-se al Qingdao Huanghai xinès. L´equip inicial que va presentar aquell dia Machín va ser el format per Bounou, Aday, Mojica, Alcalá, Ramalho, Juanpe, Granell, Eloi Amagat, Sandaza, Borja García i Portu. Els tres homes que van sortir de refresc -o més aviat per rebre l´homenatge del públic- van ser Cifuentes, que va entrar en el lloc de Mojica (m.77), Felipe Sanchón, per Portu (m.82) i el capità Richy, per Borja García (m.85). Cap dels tres suplents tampoc va continuar a l´equip. Mentre Cifuentes va tornar al Màlaga, club propietari dels seus drets i que aquest gener el va cedir a l´Albacete, Felipe Sanchón va baixar a Segona B per jugar a un nivell notable al Sabadell. De la seva banda, Richy va anunciar al cap de pocs dies de la festa de l´ascens que penjava les botes, martiritzat per les lesions. A la històrica acta d´aquell partit també hi són, encara que no van jugar, René (Almeria), Longo (Tenerife), Cristian Herrera (Lugo) i Kiko Olivas (Valladolid). Fora de la convocatòria s´hi van quedar Maffeo, Coris i Pere Pons, lesionats, Alcaraz, Pablo Marí i Cámara.