El cicloturisme en els càmpings gironins va a l'alça

Un 25% dels càmpings gironins s'han especialitzat en cicloturisme.

L'oferta segueix creixent i un total de 19 càmpings de les comarques gironines estan especialitzats en cicloturisme (Bed&Bike), una oferta que ha crescut en els darrers anys.

Això representa disposar de serveis adreçats als cicloturistes com són petits tallers per reparacions, recanvis bàsics per a bicicletes i coneixement i distribució d'informació de les rutes pel ciclistes, entre altres.

També hi ha molts càmpings que tot i que encara no estan especialitzats acullen cada any un gran nombre de ciclistes a les seves instal·lacions.

Girocamping, el saló de referència del sector del càmping i Parcs de Vacances, s'ha integrat en aquesta edició 2018 a Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show, el gran festival ciclista internacional, amb l'objectiu de donar a conèixer una oferta d'allotjament que destaca per la seva sostenibilitat i del tot vinculada amb el turisme ciclista i familiar.

Aquest esdeveniment se celebra del 8 al 10 de juny a la zona del pavelló municipal de Fontajau de Girona.

A Girocàmping hi participen més d'una vintena de càmpings i dues associacions, la de Girona i la de Lleida.

Dissabte 9 de juny es faran desfilades de mascotes i els dos dies també hi haurà tallers de manualitats de bicicletes.

L'Associació de Càmpings de Girona va signar el maig de 2016 un conveni de col·laboració amb Vies Verdes que inclou, a més de l'especialització, viatges de premsa i accions de promoció que s'organitzen de manera conjunta; ampliació de Vies Verdes per mitjà de càmpings i instal·lacions de carregadors elèctrics i disponibilitat de flotes de bicis adaptades per a minusvàlids.

També s'ha impulsat una prova pilot amb el projecte MyGuidoo, amb rutes àudio guiades en la via verda de Calonge-St. Feliu de Guíxols. I una altra prova amb l'app Twinapp. L'empresa gironina CherryTech S.L. ha ideat dues apps: Twinapp Running i Twinapp Cycling de turisme 4.0 que potencien el factor humà en compartir esport i turisme a través d'una xarxa social. Twinapp Running facilita el contacte entre runners, i Twinapp Cycling entre ciclistes.