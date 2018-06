El mal temps i la pluja obliga a fer la Processó de Corpus dins de la Catedral

La Catedral de Girona estava preparada ahir per a la celebració de Corpus Christi i les catifes de flors decoraven el camí fins a Sant Feliu. Malgrat això, el temps inestable va provocar que la Processó s´hagués de modificar. En aquest cas, la pedra de Girona era un dels principals problemes: relliscava i podria haver provocat un accident a les persones que portaven els símbols de Corpus o l´Àliga.

La Processó de la festa de Corpus de Girona es fa des del segle XIV (una de les més antigues que es coneixen), però aquest any va haver de canviar el seu format a causa del mal temps. L´acte va començar a les 7 de la tarda, amb la Missa Major de Corpus celebrada a la Catedral. En acabar, el so d´un tambor va marcar l´entrada de l´Àliga de Girona. La imatge de la Fal·lera Gironina va anar avançant pel passadís i va arribar fins a l´altar major, on va saludar els assistents abans d´oferir-los la «Dansa solemne». El ball va ser estrenat durant la celebració de Corpus de l´any passat i va tornar a captivar tots els assistents.

En finalitzar la dansa, els membres de l´entitat de cultura popular es van col·locar al fons de la Catedral i davant de la gran catifa de flors que hi havia. La catifa va complir la seva funció i al cap de poc hi arribaven el bisbe i els altres eclesiàstics que havien presidit la Missa per fer la benedicció. Aleshores va tornar a sonar la melodia que havia ressonat per les parets de la Catedral feia uns minuts. Tots els presents van col·locar-se darrere la banda i van resseguir així la nau de la Catedral, participant en una particular Processó de Corpus.