Una ruta de tapes i cervesa permet descobrir les llegendes de Girona

Gaudir d'una bona tapa acompanyada d'una cervesa a la vegada que es descobreixen algunes de les llegendes i anècdotes més curioses de la ciutat de Girona. Aquests són els principals ingredients de la nova ruta gastronòmica que ha impulsat l´Associació d´Hostaleria de Girona, Turisme i Restauració de Girona i Estrella Damm i que es portarà a terme del 7 al 17 de juny.

El «Girona, llegendes & Tapes» ofereix una tapa i un quinto o una canya, per 2,50 euros en un total de 21 establiments gironins. Per tal de poder guiar-se amb facilitat, els visitants comptaran amb un mapa on s´hi senyalitzen els diversos locals i bars que participen en la iniciativa i deu llocs d´interès patrimonial de la capital gironina com: el pont de ferro, la plaça dels raïms o el cul de la lleona, acompanyats d'una breu explicació de cadascun.

"És un recorregut lineal, de bon fer i en la qual combines cinc llegendes i cinc anècdotes de la ciutat", ha valorat aquest migdia la guia turística, Margarita Alburnà, durant la presentació que s'ha fet al restaurant Nibble. Les explicacions estan fetes en tres idiomes -català, castellà i català- de manera que la proposta no només vol arribar als veïns de la localitat sinó també a tot el turisme que aplega, sobretot, els caps de setmana. En aquest sentit, el president de l´Associació d´Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras, ha destacat que la iniciativa s'emmarca en un cap de setmana en el qual la ciutat acull el campionat de ciclisme Girona Sea Otter i el Girocamping, dos esdeveniments que portaran ocupacions superiors "al 90%" de dimecres fins el diumenge. "El recorregut gastronòmic permetrà despertar el desig dels clients i mostrar el potencial que té Girona, especialment als turistes que visitin la ciutat", ha afegit Carreras.

Per la seva part, Jordi Laball, del Departament de Comunicació i Relacions Externes de Damm, ha assegurat que "tant el Girona Llegendes i Tapes com totes les iniciatives d´aquest tipus amb les que col·laborem des de Damm amplien i diversifiquen l´oferta gastro-lúdica de la ciutat de Girona".