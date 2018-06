Descobrir les llegendes de Girona en una ruta de tapes i cervesa

Gaudir d'una bona tapa acompanyada d'una cervesa a la vegada que es descobreixen algunes de les llegendes i anècdotes més curioses de la ciutat de Girona.

Aquests són els principals ingredients de la nova ruta gastronòmica que ha impulsat l'Associació d'Hostaleria de Girona, Turisme i Restauració de Girona i Estrella Damm i que es portarà a terme del 7 al 17 de juny.

El Girona, Llegendes & Tapes ofereix una tapa i un quinto o una canya, per 2,50 euros, en un total de 21 establiments.

Per tal de poder guiar-se amb facilitat, els visitants comptaran amb un mapa on se senyalitzen els diversos locals i bars participants i deu llocs d'interès patrimonial de la capital gironina com: el pont de Ferro, la plaça dels Raïms o el Cul de la Lleona, entre d'altres, amb una breu explicació de cadascun.