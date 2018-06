Els gironins podran votar 90 projectes per als seus barris

Tret de sortida als pressupostos participats de Girona. Des d'ahir es poden consultar al web de l'Ajuntament els 90 projectes que es podran votar de forma electrònica entre l'11 i el 24 de juny. Els veïns amb dret a vot començaran a rebre aquesta setmana un sobre amb les credencials que els permetran votar amb qualsevol mitjà tecnològic la proposta que volen per al seu barri.

Aproximadament 3 de cada 4 projectes que es porten a consulta fan referència a urbanisme, mobilitat i via pública. En general, predominen aspectes relacionats amb la seguretat, la il·luminació, l'arranjament i la pavimentació de carrers i espais, l'adequació de voreres i espais infantils i la millora d'accessos. També destaquen els projectes relacionats amb els espais verds i el medi, les propostes de dinamització dels barris o accions relacionades amb la cultura, l'esport o la salut.



Més de 200 aportacions

Els pressupostos participats van començar al gener amb la presentació de propostes. Es van rebre més de 200 aportacions ciutadanes que es van debatre en les primeres assemblees de barri. Llavors es van escollir 104 propostes que es van valorar per part dels serveis municipals per confirmar-ne la viabilitat. A partir d'aquests resultats els resultats, entre el 12 i el 27 d'abril es van portar a terme les segones assemblees dels barris, on es van decidir els projectes que finalment se sotmetran a consulta.