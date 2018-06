L'exvocalista de La Polla Records actuarà a les barraques de Salt

L'exvocalista de La Polla Records actuarà a les barraques de la Festa Major de Salt. Ho farà al capdavant del grup El Gatillazo.

El cantant, que va ser denunciat per insultar la Guàrdia Civil en un el festival a Jerez de la Frontera, presentarà el seu nou disc "Como convertirse en nada" el pròxim 27 de juliol a l'Era de Cal Cigarro.

Evaristo Páramo, que havia estat vocalista de La Polla Records, i després de 30 anys a sobre els escenaris, presentarà el seu sisè disc amb els seus lleials, Txiki i Angelito a les guitarres; Mikel, al baix, i Tripi, a la bateria, un disc dur que ataca l'anomenat primer món i el sistema finances.

L'ajuntament de Salt informa en un comunicat segueix treballant per ultimar el programa de la Festa Major de 2018 amb propostes musicals i una oferta d'activitats per a tots els públics.

Actualment estan oberts els períodes d'inscripció per aquelles entitats i associacions que desitgin un espai a barraques o vulguin realitzar activitat i el concurs pel disseny del got de la festa major. També el període d'inscripcions per realitzar sopars al carrer entre el 21 i el 30 de juliol.