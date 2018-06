Una blanenca entre els nous becaris

La blanenca Júlia Cordovilla és un dels tres estudiants del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de Barcelona (CETT) que podran fer una estada formativa de quatre mesos a El Celler de Can Roca gràcies a una Beca BBVA de Gastronomia. Cordovilla i dotze estudiants més, preseleccionats pel centre, havien treballat amb part de l'equip del Celler que s'havia desplaçat a Barcelona per elaborar el menú dels germans Roca inspirat en la gastronomia catalana, i que va ser servit en un sopar, dilluns, a la seu principal del BBVA a la ciutat. Després de valorar la seva feina en la preparació d'aquest àpat, els elegits per rebre la beca van ser Júlia Cordovilla (Blanes, 1994) que estarà a la sala del restaurant, i Josep Queralt (Ulldecona, 1996) i Andrea Caiazzo (Barcelona, 1990), que ho faran a la cuina.

Tots tres s'afegeixen als joves estudiants d'altres regions que han estat becats per BBVA per formar-se a El Celler de Can Roca, on «podran demostrar el millor d'ells i adquirir noves habilitats i coneixements de la mà dels millors», segons Nan Ferreres, directora dels estudis universitaris de gastronomia del CETT.