El cantant Evaristo i Gatillazo actuaran a la festa major de Salt

El grup Gatillazo, amb Evaristo Páramos al capdavant, tocarà aquest estiu a l'Era de Cal Cigarro per la Festa Major de Salt, que enguany tindrà lloc entre el 24 i el 30 de juliol. El cantant, que havia estat vocalista de La Polla Records, va ser denunciat fa pocs dies per insultar la Guàrdia Civil en un festival a Jerez de la Frontera.

Evaristo i Gatillazo presentaran el seu nou disc, Como convertirse en nada, el dia 27 de juliol a l'era de Cal Cigarro. Després de 30 anys sobre els escenaris, Evaristo estarà acompanyat dels seus músics més lleials: Txiki i Angelito a les guitarres, Mikel al baix i Tripi a la bateria. El disc és un nou exercici de punk-rock rugós amb catorze noves cançons plenes d'ironia i ràbia amb l'inconfusible segell d'Evaristo, que ataca l'anomenat «primer món» i el sistema de finances.

Mentrestant, l'Ajuntament de Salt continua treballant per ultimar el programa de la Festa Major de 2018, que volen que compti amb propostes musicals i una oferta d'activitats per a tots els públics. En aquests moments hi ha oberts els períodes d'inscripció per a aquelles entitats i associacions que vulguin tenir un espai a barraques, vulguin realitzar activitats o participar en el concurs pel disseny del got de la festa.