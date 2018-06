La CUP es reivindica com l'alternativa a la sociovergència a Girona

La CUP-Crida per Girona ja ha començat la seva cursa cap a les eleccions municipals de 2019. Els cupaires van celebrar ahir a la Mercè un acte en què van traçar les línies que volen per a la ciutat del present i del futur, i on es van reivindicar com a alternativa a la sociovergència que ha governat en els darrers anys a la ciutat.

El regidor Lluc Salellas es va mostrar molt dur amb CiU: «Ja sigui amb Puigdemont o Madrenas, deixant de banda l'episodi ridícul de Ballesta, han entès la ciutat com una empresa que s'analitza a partir d'un compte de resultats», va lamentar, tot criticant que no s'hagi garantit ni el dret a l'habitatge, ni la reducció de les desigualats ni el medi ambient, entre d'altres qüestions.

Salellas i la també regidora Laia Pèlach van advocar per una ciutat que tingui molt més en compte les entitats i els col·lectius, una «ciutat republicana que posi la vida al centre de les seves polítiques i tingui un govern de la gent i els barris». Per això, van assegurar que faran una candidatura d'esquerres, rupturista i oberta.