Treballadors d'Eurest denuncien a Salt que l'empresa els explota

Treballadors de la multinacional del càtering Eurest van fer ahir una performance per denunciar que l'empresa els «exprimeix» i els «explota». Empleats i representants sindicals es van concentrar a les portes d'una escola de Salt i van fer suc de taronja per criticar que l'empresa no respecta el conveni col·lectiu perquè, per exemple, no paga plusos acordats a treballadors o els deixa sense vacances. El sindicalista de CCOO Yasser Saadoune va afirmar que la multinacional es nega a negociar i que es veuen obligats a reclamar «el que pertoca als treballadors» davant la Inspecció de Treball o per via judicial. A més, també va assegurar que la situació de «precarietat» repercuteix negativament en el servei de menjar que ofereixen a un centenar de centres de les comarques gironines, entre escoles i residències.

«Denunciem l'explotació laboral que l'empresa Eurest està aplicant als treballadors», va afirmar Saadoune. Els treballadors van fer suc de taronja per demostrar, gràficament, que la multinacional els «exprimeix» i vulnera el conveni col·lectiu. «L'empresa prefereix pagar multes a la Inspecció de Treball o anar a judici en comptes d'asseure's a parlar amb els treballadors», va afegir Saadoune. Segons va explicar, hi ha diversos incompliments. Entre ells, que l'empresa fingeix «errors» a les nòmines per evitar pagar plusos però els empleats, després de recórrer a «recursos inhumans» de la multinacional, es veuen empesos a obrir un procés judicial per cobrar perquè Eurest no fa marxa enrere. «No vol pagar res, han optat per la línia del treballador low cost sense cap dret», va criticar el sindicalista. També va alertar que, en l´estratègia per tenir treballadors cada cop més econòmics, Eurest està contractant nova plantilla «per dies o per hores». D'aquesta manera, eviten pagar vacances o, fins i tot, els caps de setmana. «Parlem de contractes que comences dilluns i acaben divendres», va lamentar el representant sindical. «Estan aplicant un conveni col·lectiu propi i equiparable a països tercermundistes», va exposar.

Per això, l´acte d´ahir va ser només el primer pas d'un seguit de protestes si l'empresa no rectifica i s'asseu a negociar. Segons CCOO, només hi ha hagut una única trobada i forçada per Treball però l'empresa es va aixecar de la taula una hora després de començar. De fet, Treball ha sancionat l´empresa per diverses irregularitats, segons va avançar dilluns Diari de Girona.



«L´empresa més rica del sector»

El sindicat denuncia que Eurest és «l'empresa més rica del sector del càtering escolar» però que això es tradueix en «més beneficis per a ells i més explotació laboral per a nosaltres». En el mateix sentit critiquen que les administracions públiques que adjudiquen el servei a la multinacional actuen amb «complicitat».

Segons Saadoune, a les comarques gironines Eurest té més de 270 treballadors i fan el servei de càtering a un centenar de centres, entres escoles i residències de gent gran. «Ja hem perdut centres, com el Bosc de la Pabordia o l'hospital per la situació precària dels treballadors i volem que la situació millori», indica. CCOO sosté que la negativa de l'empresa a «reconèixer els representants legals dels treballadors» afecta un total de 3.500 empleats de Catalunya i 12.000 a l´Estat. Per això, no descarten emprendre mobilitzacions conjuntes