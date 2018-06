Evitar un nou cas com el Xalet Tarrús

Si una cosa té clara l'equip de govern de Girona és que vol evitar a tota costa que el Garatge Forné es converteixi en un nou cas com el Xalet Tarrús.

En aquella ocasió, un jutjat va condemnar l'Ajuntament de Girona a pagar aproximadament un milió i mig d'euros als propietaris d'aquest edifici del carrer de la Rutlla després que una sentència els donés la raó en considerar que el consistori s'havia excedit en protegir-lo. Per això, quan, després de la catalogació de l'any 2008 el consistori va saber que els propietaris del Garatge Forné estaven disposats a anar a judici i reclamaven una indemnització de nou milions d'euros, la prioritat del nou equip de govern, en mans de CiU, va ser evitar el judici, per estalviar-se la possibilitat d'una sentència desfavorable. Ara, la prioritat continua essent evitar el judici, de manera que si no s'arriba a un acord el més probable és que s'acabi tirant endavant la descatalogació.