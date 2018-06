Girona frena la descatalogació del Garatge Forné i fa una nova proposta a la propietat

Malgrat que la descatalogació del Garatge Forné -antiga seu del Garatge Seat, a la carretera de Barcelona- havia de ser imminent, l´Ajuntament de Girona ha decidit frenar-la temporalment i fer una nova proposta als propietaris. L´objectiu del consistori és poder arribar a un acord que permeti mantenir la protecció de l´immoble i, alhora, compensar el perjudici econòmic que, segons els propietaris, els suposa. Tot i això, fonts municipals expliquen que la prioritat continua essent evitar un judici que els pugui comportar una sentència similar a la del Xalet Tarrús, en què un jutjat va condemnar el consistori a pagar 1,5 milions d´euros als propietaris en considerar que s´havia excedit en la seva protecció. Per tant, no descarten que, si els propietaris no accepten la proposta, s´acabi optant de nou per la descatalogació.

La intenció del govern municipal era portar la descatalogació -de la qual s´havien iniciat els tràmits el març de 2015- al ple municipal durant aquesta primavera. La idea inicial era fer-ho a l´abril, o si no, com a molt estirar, al maig. L´equip de govern, però, de moment ha decidit frenar-ho, ni que sigui de forma temporal, per donar-se més temps i fer una nova proposta a la propietat. El passat mes d´abril, quan es va conèixer la intenció del consistori d´aprovar definitivament la descatalogació, el Col·legi d´Arquitectes va organitzar una taula rodona en què professionals destacats de l´àmbit de l´arquitectura van demanar a l´Ajuntament que busqués solucions «imaginatives» i tornés a negociar amb els propietaris per tal de mantenir la protecció actual sobre el Garatge Forné, que es concreta en la seva façana de vidre. De fet, el Col·legi d´Arquitectes sempre ha estat un ferm defensor de la necessitat de mantenir la protecció sobre l´edifici degut al seu alt valor arquitectònic.

Ara, el consistori vol reprendre les negociacions amb els propietaris per veure si és possible arribar a un acord que permeti mantenir la protecció i alhora compensar-los pels perjudicis econòmics que, segons afirmen, els comporta la protecció de l´immoble, ja que els impedeix fer-hi qualsevol tipus de reforma.

Gran part de l´edifici, situat just davant l´estació de trens, està en desús des de fa anys. El consistori el va protegir l´any 2008 -quan manava el tripartit del PSC, ERC i ICV- basant-se en l´ús de vidre com a mur de cortina a la façana -un exemple pràcticament inèdit a les comarques de Girona- i la seva rampa en forma de cargol. Els propietaris de l´edifici, però, van decidir dur la catalogació als jutjats i van demanar nou milions d´euros pel perjudici que, deien, els suposaria.

Davant d´això, el govern de CiU va negociar amb els propietaris i aquests van frenar el procés judicial. Ara, davant el temor que el poguessin tornar a reactivar, el govern estava disposat a tirar endavant la descatalogació, però abans vol fer una nova proposta a la propietat.