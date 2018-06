L'Ajuntament s'oposa al tancament d'un grup de P-3 a l'escola Cassià Costal

L'Ajuntament de Girona, així com el Consell Municipal d'Educació, s'oposen a la decisió del departament d'Ensenyament de tancar un grup de P-3 a l'escola pública Cassià Costal de cara al curs vinent. Per això, l'alcaldessa, Marta Madrenas, es va dirigir per carta al director dels serveis territorials, Josep Polanco, per demanar-li que reconsiderés la decisió. Aquest, de moment, es manté ferm en la voluntat de tancar-lo, tot argumentant que hi haurà un excedent de vacants a la resta de centres de la ciutat i que s'ha decidit tancar el grup del Cassià Costal perquè el curs passat va ser on va haver-hi menys preinscripcions. Tot i això, Polanco es mostra obert a tornar-ne a parlar un cop hagin finalitzat les preinscripcions.

La Comissió de Planificació del Consell Municipal lamenta que Ensenyament no hagi tingut en compte la seva proposta de reduir les ràtios de les escoles Cassià Costal, Monftalgars i Àgora de 25 a 23 alumnes. També critiquen la decisió de tancar un grup al Cassià Costal i assenyalen que no s'hauria de tancar cap grup públic abans que s'hagin tancat les preinscripcions.

El Consell Municipal d'Educació també va aprovar ahir els dies festius de lliure elecció que recomanen agafar a les escoles per al curs vinent: el 2 de novembre de 2018, 7 de desembre de 2018, 1 de març de 2019 i 4 de març de 2019. El 10 de juny va quedar en «reserva».

També ahir a la tarda, una setantena d'alumnes de primària i secundària de 36 centres educatius van cloure el curs del Consell d'Infants i Adolescents en un acte celebrat al Teatre Municipal.