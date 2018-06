La segona Girobeer arriba amb cervesa i gastronomia

Girona celebrarà, entre avui i diumenge, la segona edició de la Girobeer, una fira de tast de cervesa i gastronomia que tindrà lloc cada vespre a l´avinguda Ramon Folch (davant de Correus), des de les set de la tarda fins a mitjanit (excepte diumenge, que s´acabarà a les onze). D´aquesta manera, tot el públic es podrà acostar a les novetats i l´actualitat del món de la cervesa San Miguel.

Segons ha informat l´organització, el format de la fira permetrà l´intercanvi de tiquets per a degustacions i tastar gairebé una trentena de referències de diferents tipus de cervesa, com ara rosses, negres, isotòniques, sense gluten o sense alcohol, entre moltes altres.

Tapes d´autor i internacionals

Alhora, les cerveses es podran maridar amb pintxos, tapes d´autor i croquetes artesanes de la mà de diferents restaurants i càterings. A més, també es podrà tastar des de cuina oriental -com el sushi- fins a frankfurts alemanys o embotits catalans. Tots els tastets costaran entre un i quatre tiquets d´un euro.

A més, aquesta segona edició de la fira -que en aquesta ocasió s´allarga un dia- comptarà cada vespre amb grups de rock locals que amenitzaran les vetallades. Finalment, diumenge, com a acte de cloenda, hi haurà un espectacle de foc a la plaça El·líptica i es podrà veure un ball de foc i espurnes que, segons promet l´organització, «no deixarà ningú indiferent».