87 mesures per fomentar els hàbits saludables dels ciutadans de Girona

L´Ajuntament de Girona ha elaborat un pla local amb 87 accions destinades a promocionar i protegir la salut dels gironins, especialment entre els adolescents i la població més gran. El Pla Local de salut de Girona, que s´ha elaborat conjuntament amb entitats i organismes de la ciutat, proposarà accions per promoure l´activitat física, millorar l´alimentació dels nens i nenes i lluitar contra les addiccions, entre altres.

Segons va explicar ahir la regidora de Salut, Eva Palau, el primer eix temàtic estarà relacionat amb l´alimentació i l´activitat física. En aquest àmbit, es vol augmentar l´accessibilitat i fomentar la pràctica de l´activitat física entre la ciutadania, sobretot entre els infants i els adolescents. Segons la regidora, han detectat que les noies, a partir dels onze o dotze anys, quan acaben l´educació primària, tenen tendència a abandonar la pràctica de l´esport. Per això, volen invertir aquesta tendència i aconseguir que continuïn practicant-lo. En la mateixa manera, també volen reduir el sedentarisme, millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària. També aposten per millorar la higiene postural en l´àmbit laboral.

El segon eix té a veure amb la salut mental i les conductes addictives. En aquesta línia, es faran accions per promoure la conscienciació al voltant de la salut mental i les addicions, potenciar la protecció per a una salut mental òptima, garantir els recursos d´atenció especialitzada i desestigmatitzar les persones amb malalties mentals i addicions.

Una altra qüestió que es tractarà és la salut sexual, afectiva i reproductiva. Per això, s´introduirà una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual i es procurarà millorar els coneixements, hàbits i conductes sexuals de la població en diferents àmbits: escolar, comunitari i assistencial.

Finalment, per lluitar contra les desigualtats socials, es desenvoluparan totes les polítiques municipals des de la perspectiva de l´equitat, es conscienciarà de la necessitat de desenvolupar serveis de protecció i aplicar mesures per a les persones en risc d´exclusió i afavorir la corresponsabilitat de la ciutadania.

Hi haurà una Taula de Salut que vetllarà pel desplegament del pla i establirà quines han de ser les prioritats.