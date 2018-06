Busquen una menor de 15 anys desapareguda des d'ahir a Girona

La policia busca una menor de 15 anys desapareguda des d'ahir a Girona.



Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar-la.



La família ha interposat una denúncia aquesta passada matinada.



Se la va veure per darrer cop pels volts de dos quarts de set de la tarda i anava vestida amb una jaqueta blanca, una brusa i pantalons blau marí foscos.



La jove estudia a l'Institut Santa Eugènia de Girona i amics de la família han difós la seva desaparició a través de les xarxes socials per tal de localitzar-la.



Els Mossos també ho han difós.





Ajuda'ns a trobar la Paula, desapareguda el 7 de juny a la tarda a Girona. Fes RT



Ayúdanos a encontrar a Paula, desaparecida el 7 de junio por la tarde en Girona. Haz RT pic.twitter.com/1qscNGwiRY — Mossos (@mossos) 8 de juny de 2018