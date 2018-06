La CUP denuncia la manca de places públiques a les escoles de Girona

La CUP-Crida per Girona ha denunciat el problema que han patit diverses famílies de la ciutat en el procés de preinscripció escolar per al curs 2018-2019. Segons indiquen, n'hi ha que s'han quedat sense poder accedir a un centre públic a la seva zona tot i haver-lo prioritzat, fet que ha provocat que hagin acabat en centres concertats i de zones allunyades al seu domicili. En altres casos, hi ha famílies que s'han vist abocades a prioritzar centres concertats per poder accedir a un centre educatiu proper a casa seva.

La formació ha denunciat que aquesta situació vulnera un principi bàsic que hauria de complir el sistema educatiu de la ciutat, que és garantir el dret de totes les famílies que ho desitgin a tenir una plaça en centres públics i pròxims a la seva zona de residència. A més, recorden que cal tenir en compte la diferència de preu entre les places en escoles públiques i les concertades amb centres privats, fet que suposa una dificultat econòmica per a famílies sense plaça en centres públics.

Així, els cupaires han criticat que l'augment de demanda per l'escola pública no s'estigui traduint, per part de l'administració, en polítiques per enfortir el sistema públic i ampliar l'oferta de places.