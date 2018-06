Dues entitats volen impulsar la creació d'un Sindicat de Llogaters a Girona

La plataforma veïnal Més barri, menys pisos turístics i la PAH del Gironès han organitzat per al dissabte 16 de juny una primera trobada per explorar la possibilitat de constituir un Sindicat de Llogaters a la ciutat de Girona. Les dues entitats es mostren molt preocupades per la «greu» situació que es viu a la ciutat en relació a l'accés a l'habitatge, que veuen equiparable als problemes que fa temps que estan manifestant-se a d'altres municipis catalans. Per això, han convidat el Sindicat de Llogaters de Sant Cugat del Vallès –una ciutat que, segons consideren, té unes característiques bastant similars a les de Girona– perquè expliqui la seva experiència.

Tant la Plataforma Més barri, menys pisos turístics com la PAH es mostren molt preocupats per l'augment del preu dels lloguers, que s'ha encarit de mitjana un 20% des de l'any 2013. Segons els responsables de les dues entitats, lluny de tractar-se d'un problema d'oferta i demanda, és «una bombolla cuinada políticament a partir de la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans i l'arribada de fons d'inversió estrangera dedicats a fer negoci amb l'habitatge».

Per això, expliquen que la reflexió que motiva la trobada –que tindrà lloc el 16 de juny al Centre Cívic del Barri Vell– és el convenciment que és «de vital importància» que les persones que viuen de lloguer disposin d'un espai on organitzar-se i plantar cara a les dinàmiques «d'un model immobiliari pensat per fer negoci i no per al benestar de les persones». En aquest sentit, fonts de Més Barri, menys pisos turístics apunten que la plataforma ha estat molt útil per poder visibilitzar el problema i com a instrument de denúncia i pressió, però creuen que un sindicat servirà perquè els seus afiliats tinguin més recursos i capacitat de lluitar pels seus drets.

Segons apunten des de la plataforma Més Barri, menys pisos turístics, els apartaments turístics són una part del problema, sobretot al Barri Vell, però no és l'únic. Segons assenyalen, es tracta d'un problema complex que també prové de les lleis aprovades pel govern. Per aquest motiu, volen que l'acte i el possible sindicat s'obrin al màxim de persones possible, per tal de tenir més força.

Segons dades de la Generalitat, a Girona hi ha actualment gairebé 600 habitatges destinats a allotjar turisme, la majoria dels quals estan situats al Barri Vell. L'Ajuntament està treballant en un pla local d'habitatge i un pla estratègic de turisme per tal de decidir quines actuacions s'han de portar a terme, però de moment ha rebutjat la proposta de la plataforma Més barri, menys pisos turístics d'establir una moratòria mentre es decideix què cal fer.

De tota manera, l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) ha advertit fa pocs dies que, en realitat, el creixement del nombre d'apartaments turístics s'ha frenat a la ciutat en els darrers mesos perquè són un negoci poc rendible. «No hem vist un creixement exponencial a Girona com sí que s'ha notat en altres llocs de sol i platja», va assenyalar el president de l'entitat, Lluís Parera, tot indicant que en els últims mesos s'han donat de baixa una vintena de pisos –sobretot, de particulars– perquè els beneficis que en treien «no compensaven» els costos de mantenir-los. Des de la plataforma Més Barri, menys pisos turístics, tanmateix, no entenen amb quin criteri s'han fet aquests càlculs, ja que segons les dades registrades a la Generalitat indiquen que la xifra no fa més que créixer.