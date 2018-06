Madrenas anuncia que es reprendran les obres a la planta de Campdorà

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha anunciat aquest divendres que es reprendran les obres de la incineradora de Campdorà a Celrà (Gironès), que havien quedat aturades per l'aplicació de l'article 155. Madrenas ha posat de relleu que el nou executiu de Quim Torra "només ha trigat tres dies" en "desencallar el problema". "Això demostra que es governa per a tots els catalans", ha reblat. L'alcaldessa ha carregat contra el govern espanyol i els "perniciosos efectes" que ha provocat el 155. El 2017 la Generalitat va aprovar una partida de 20'7 MEUR per a la construcció de la planta, però les obres van quedar aturades després de la destitució del Govern, i la posterior aplicació de l'article de la Constitució Espanyola. "És una gran notícia perquè solucionar aquest problema vol dir beneficiar a totes les butxaques dels gironins", ha assenyalat Madrenas.