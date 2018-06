Més de 300 alumnes participen en la proposta «Llegeix, càmera... i acció»

La proposta educativa de l'Ajuntament de Girona Llegeix, càmera i... acció ha comptat enguany amb la participació de 322 alumnes. La majoria de l'alumnat és de 4t d'ESO i de 1r de batxillerat i prové de sis centres educatius: l'institut Vicens Vives, l'institut Ermessenda, l'institut Santa Eugènia, l'institut Carles Rahola, el FEDAC Sant Narcís i el FEDAC de Salt.

Després de tot un curs escolar descobrint i treballant com fer un tràiler d'un llibre, els grups seleccionats dels alumnes participants a la sisena edició de Llegeix, càmera i... acció! van assistir el dilluns, dia 4 de juny, a la presentació conjunta dels treballs i a l'entrega de premis, en un acte que es va fer als cinemes Ocine de Girona.

El booktrailer sobre Frankestein, de Mary Shelley, fet per un grup d'estudiants de l'institut Ermessenda, va obtenir el Premi al Millor Booktrailer de l'edició 2018. El segon premi va ser per al grup d'alumnes de l'institut Santa Eugènia amb el booktrailer sobre el llibre Noel et busca, d'Àngel Burgas. Finalment, el tercer premi va anar a parar a les mans d'un altre grup de l'institut Ermessenda, amb la història Allà on els arbres canten, de Laura Gallego. També es van fer diverses mencions especials.