La plaça de davant de la Coma-cros de Salt passarà a dir-se «1 d'Octubre»

La plaça de la Coma-cros de Salt passarà a dir-se a partir d'ara «1 d'octubre». Un 90% dels ciutadans que van participar en la consulta ciutadana organitzada per l'Ajuntament va votar a favor de recordar aquesta data en un espai públic de la vila, mentre que només un 10% s'hi va mostrar contrari.

Dels vots favorables, el 84% es van decantar per fer-ho a la plaça de la Coma Cros, mentre que només un 11% va defensar la plaça del mercat i un 5% la rotonda de l'autopista. Aquest ha estat el primer procés participatiu que s'ha fet a Salt amb la nova plataforma Decidim, que servirà per desenvolupar més processos participatius i consultes populars.

El regidor de Participació Ciutadana, Ferran Burch, destaca que aquesta ha estat una primera experiència «positiva» i que obre el camí cap a noves consultes populars: «La valoració és positiva en tant que hem iniciat un nou camí per prendre decisions escoltant què pensen els veïns i veïnes de la ciutat. A Salt ja hem començat una dinàmica de participació que farem servir en altres temes», assenyala.

La consulta ha comptat amb una participació de gairebé 200 vots en línia. Durant les pròximes setmanes es duran a terme els tràmits necessaris perquè aquest espai ubicat davant de la Coma Cros passi a anomenar-se plaça de l'1 d'Octubre. La consulta va sorgir d'una proposta de l'ANC de Salt per denominar «1 d'octubre» a un espai públic de la vila. L'Ajuntament va recollir el suggeriment i va decidir obrir a la ciutadania la possibilitat de decidir, en primer lloc, si es volia batejar un espai públic de la ciutat amb aquesta data i, en el cas d'una resposta afirmativa, quin es considerava que era el lloc més adequat. Les propostes que hi havia sobre la taula eren la plaça del mercat, la rotonda de l'autopista i la plaça de la Coma-cros, que és la que s'ha acabat imposant.

Després d'aquesta primera experiència, l'Ajuntament té previst continuar amb processos participatius. Per això, ja n'han engegat un també sobre els pressupostos, que vol conèixer les prioritats dels veïns i veïnes de Salt. Per fer-ho, s'han fet diversos tallers i una enquesta digital a través del web de l'Ajuntament, per tal que la ciutadania pugui dir quines són les mesures més necessàries amb l'objectiu d'incloure les més votades en el pressupost de l'any vinent.