La Generalitat desencalla la reforma de la incineradora de Campdorà

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va anunciar ahir que la Generalitat ha desencallat la subvenció que ha de servir per tirar endavant les obres de modernització de la planta incineradora de Campdorà, que havia quedat paralitzada per l'aplicació de l'article 155. Madrenas va destacar que el nou executiu de Quim Torra «només ha trigat tres dies» a desencallar el problema, fet que demostra «que governa per a tots els catalans» i no només per a uns quants.

D'aquesta manera, les obres que han de servir per posar al dia la incineradora de Campdorà es podran tornar a posar en marxa després que l'Ajuntament es veiés a paralitzar-les degut a l'aplicació de l'article de 155, que va aturar l'ajuda que hi havia compromesa per part de l'Agència de Residus de Catalunya. Madrenas va destacar ahir que el nou govern ha anat per feina i «només ha trigat tres dies a desencallar el problema». Segons va recordar, resoldre el finançament de les obres de la incineradora era un dels efectes més «perniciosos» de l'aplicació del 155 a la ciutat, i de fet era un dels temes que volia tractar amb el fins ara delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, en una reunió que finalment no es va arribar a celebrar.

La reforma de la incineradora de Campdorà té un cost de 27,3 milions d'euros i s'ha de portar a terme en dues fases. La primera fase costa 6,6 milions d'euros, però de moment només se n'han executat poc més de 2,2. El passat mes de març, quan el consistori va voler licitar les obres d'aquesta primera fase que quedaven pendents, com el fossat o els ponts grua, es va trobar que la Generalitat, en aquell moment intervinguda pel Govern central, no va autoritzar els diners als quals s'havia compromès anteriorment. Aquest fet va obligar a aturar temporalment els treballs i va fer que l'Ajuntament aprovés per ple demanar a la Generalitat que els poc més de quatre milions d'euros que quedaven pendents de la primera fase s'afegissin a la segona, que ascendeix a 20,7 milions més.

El fet que de no saber quan arribaria el pressupost compromès per part de la Generalitat també va fer que l'Ajuntament de Girona aprovés en el darrer ple demanar una ampliació del termini per acabar l'obra, que havia de finalitzar l'any 2020 i en canvi ara es podrà allargar fins al 2022. El ple va aprovar-ho amb els vots a favor de CiU, Ciutadans i PP, els quatre contraris de la CUP (que no està d'acord amb aquest model de gestió de residus) i l'abstenció del PSC i ERC.