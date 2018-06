Girona paga 24.000 euros per l'aplicatiu dels pressupostos participats

ERC-MES vol rebaixar el cost de l´aplicatiu que permet votar els pressupostos participats a Girona, que actualment té un cost de 24.200 euros. Per això, ha presentat una moció per al ple de dilluns on demanen que s´aposti per utilitzar programari lliure o per compartir el servei amb altres municipis.

Segons ha assenyalat la portaveu republicana, Maria Mercè Roca, aquests 24.000 euros són una xifra semblant a la dotació pressupostària de la qual disposa tot un barri per a realitzar els projectes escollits: per exemple, Mas Catofa disposa de 30.141 euros, Mas Ramada té la mateixa quantitat i Germans Sàbat compta amb 32.967 euros.

Tenint en compte el reduït nombre de persones que vota, Roca assenyala que el cost del vot per persona és de 7,14 euros per persona, resultat de dividir el cost de l´aplicatiu (24.200 euros) entre el nombre de participants (3.391 en el procés de l´any passat). Per aquest motiu, la regidora republicana considera que el consistori hauria de buscar fórmules que permetin abaratir el cost de l´aplicatiu.

Per aconseguir-ho, la formació posa dues opcions sobre la taula, per tal que el govern les pugui estudiar. En primer lloc, assenyalen la possibilitat de posar en marxa un programari de codi lliure, i de fet consideren que el consistori hauria d´anar valorant la possibilitat d´incorporar gradualment aquest tipus de programaris en el seu sistema informàtic.

D´altra banda, la coalició també proposa explorar la possibilitat de mancomunar el servei de votació electrònica amb els processos participatius que es desenvolupin en altres municipis. Per exemple, Roca ha recordat que l´Ajuntament de Salt ha fet la consulta electrònica sobre la plaça 1 d´octubre a través de la plataforma Decidim, una experiència en línia que ja està funcionant a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, assenyala Roca, «s´ha creat una xarxa de pobles i ciutats catalanes que fan ús d´aquesta plataforma i que a més permet compartir coneixements entre els municipis adherits».

La consulta electrònica dels pressupostos participats es farà de l´11 al 24 de juny i permetrà votar fins a 90 projectes als diferents barris de la ciutat.