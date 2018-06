Selectivitat 2018: Espais públics per estudiar a Girona fins entrada la matinada

De l´1 al 13 de juny, tres equipaments de Girona, referents en l´àmbit bibliotecari i juvenil, L´Estació Espai Jove, la Biblioteca Ernest Lluch i la Biblioteca del Campus de Montilivi de la Universitat de Girona (UdG), obriran en horari nocturn per oferir espais d´estudi especialment adreçats a l´alumnat de batxillerat que hagi de preparar la selectivitat.

La participació de la Biblioteca del Campus de Montilivi és possible gràcies al projecte transversal de col·laboració entre les biblioteques públiques i les biblioteques universitàries, ja que aquestes últimes són serveis específics per a la comunitat universitària. Aquest projecte, anomenat LABO (Laboratori d´Aprenentatge de Biblioteques Obertes), persegueix oferir a la ciutadania un sistema de biblioteques que rendibilitza els recursos públics, aprofita sinergies i presta millors serveis bibliotecaris. Pensant que els estudiants de 2n de batxillerat són futurs estudiants universitaris, la biblioteca de la UdG del Campus de Montilivi permetrà l´accés a aquests estudiants entre els dies 1 i 13 de juny, de diumenge a dijous, de les nou del vespre a les tres de la matinada.

La Biblioteca Ernest Lluch i l´Estació Espai Jove també ofereixen aquest servei i aquests dos equipaments municipals, de l´1 al 13 de juny, restaran oberts fins a les dotze de la nit, de dilluns a divendres.

Aquest és un servei demanat per instituts i per aquells estudiants que podran trobar en aquests equipaments un espai tranquil i amb serveis adequats per a l´estudi, per poder preparar amb garanties d´èxit el pas als estudis universitaris. Els anys anteriors aquesta proposta ha tingut bona acollida entre el col·lectiu d´estudiants.

En el cas de la biblioteca i l´Estació Espai Jove, l´alumnat es podrà connectar a la xarxa Wi-Fi i podrà fer ús dels ordinadors d´ús públic. En el cas de la biblioteca universitària el servei serà únicament i exclusivament d´ús dels espais per a l´estudi.

Enguany la Biblioteca Carles Rahola ampliarà en 50 els punts de lectura o llocs de lectura i treball. Aquesta ampliació, ja quedarà fixada de manera estable i la biblioteca podrà atendre millor la demanda que té durant tot l´any, però especialment durant èpoques d´exàmens.

A més d´aquest servei específic cal recordar que les biblioteques de Girona disposen de sales per a l´estudi i la realització de treballs en grup en horari d´obertura de la biblioteca. En especial, cal destacar les sales de treball de les quals disposa la Biblioteca Carles Rahola, que cal sol·licitar prèviament atesa la seva gran utilització, i la sala d´estudi de la Biblioteca Salvador Allende, que té una capacitat per a unes trenta persones i que durant tot el curs és un dels espais més valorats i utilitzats de l´equipament.