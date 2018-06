Desencallen el trasllat de la biblioteca Ernest Lluch a la Casa de Cultura

L'Ajuntament de Girona té previst aprovar aquest mes de juny el projecte per fer la nova biblioteca Ernest Lluch a la Casa de Cultura. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Carles Ribas, calcula que les obres podran començar cap al mes de març de 2019, que ja era la previsió amb què treballava la seva àrea. Els treballs permetran traslladar l'actual biblioteca Ernest Lluch, ubicada al centre cívic del Pla de Palau-Sant Pau, fins al centre de Girona, on actualment només hi ha un punt de lectura, des que la biblioteca de l'Estat es va traslladar a Emili Grahit.

L'any 2014, el govern municipal, llavors encapçalat per Carles Puigdemont, i la Diputació, presidida llavors per Joan Giraut,van signar un acord que establia que l'ens provincial cedia al consistori les dependències de la Casa de Cultura on s'havia ubicat la Biblioteca Pública de l'Estat -que es va traslladar al nou edifici d'Emili Grahit- per tal d'ubicar-hi una biblioteca municipal. La decisió de l'Ajuntament va ser traslladar-hi l'Ernest Lluch, ja que es troba molt propera a la d'Emili Grahit i en canvi el centre de la ciutat es quedava sense cap equipament bibliotecari. L'acord permetia la cessió de mil metres quadrats més un pati interior de 266 per un període de vint anys prorrogables i de forma gratuïta. A més, petmetia l'ús de la capella-auditori i altres espais de la Casa de Cultura per a fer-hi les activitats que necessités la biblioteca.

Els treballs per reformar l'espai i convertir-lo en la nova biblioteca, tanmateix, van deixar al descobert unes restes arqueològiques de la segona meitat del segle XVIII, fet que va obligar a replantejar -i endarrerir- el projecte de l'Ernest Lluch. En lloc de tirar endavant la nova biblioteca tal com estava prevista, van decidir fer visitables les restes patrimonials i van obrir temporalment una sala de lectura que obre a les tardes mentre es reformulava el projecte. De fet, les restes són visibles a la pròpia sala de lectura per a qualsevol que hi entri.



Ampliació de l'espai

Ara, la Diputació ha ampliat l'espai cedit en 474 metres quadrats, que l'Ajuntament ja ha acceptat i que serviran per a fer-hi uns nous serveis i un espai per a la sortida d'emergència. I, segons ha explicat Ribas, la cessió d'aquests metres quadrats extra marca el punt de partida per poder tirar endavant el nou projecte i desencallar d'una vegada la situació. El regidor de Cultura assenyala que la previsió és que el nou projecte es pugui aprovar inicialment durant aquest mes de juny. Durant l'estiu es posarà a exposició pública i, un cop s'hagin rebut les al·legacions, cap al setembre es podria aprovar de forma definitiva. La intenció municipal és que cap a l'octubre es pugui licitar i, si el concurs públic no pateix cap entrebanc, cap al mes de març podrien començar els treballs de reforma.

Per a Ribas, doncs, aquest és un «moment important» per a la futura biblioteca i es mostra satisfet perquè podrà encarrilades les obres abans que acabi el mandat. I és que el trasllat de l'Ernest Lluch a la Casa de Cultura és molt esperat pels veïns del centre, perquè els permetrà recuperar la biblioteca, i també per als habitants del Pla de Palau-Sant Pau, ja que els permetrà guanyar més espai al seu centre cívic. En aquest sentit, la previsió inicial del consistori és que, un cop s'hagi buidat la biblioteca Ernest Lluch, les seves dependències es destinaran a equipament de barri, per poder ampliar les estances del centre cívic i també s'havia plantejat la possibilitat d'ubicar-hi alguns despatxos de benestar social.