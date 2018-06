L'afició pel ciclisme i els robatoris fan augmentar les assegurances de bicicletes a Girona

L'augment de robatoris de bicicletes i l'increment d'aficionats a aquest esport a les comarques de Girona ha provocat una crescuda "important" de les assegurances a la demarcació. De fet, des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona (CMAG) asseguren que fa pocs anys no se'n feien, i ara en canvi, hi ha companyies que fan productes "específics" pels amants del ciclisme. El seu president, Jordi Triola, explica que ara mateix es troben amb bicicletes que valen molt més que moltes motos del mercat. "Quan et compres una aparell de 4.000 o 5.000 euros vols estar cobert per qualsevol cosa que et pugui passar", assenyala. Triola explica que les assegurances que fan les companyies són "similars" a les d'un cotxe i es mouen entre els 60 i els 120 euros en funció del valor del producte. El president del CMAG també ha obert la porta a que sigui obligatori assegurar la bicicleta si continua creixent el nombre de ciclistes. "Possiblement s'hi haurà de pensar en un futur perquè crea unes responsabilitats", ha reblat.

A les carreteres gironines cada cop hi ha més bicicletes i cada cop són més bones. Aquests dos factors són, entre d'altres, els principals motius pels quals han crescut de manera important les assegurances d'aquests vehicles. De fet, des del CMAG expliquen que fa uns anys "era impensable" fer pòlisses per a ciclistes i ara, en canvi, "es fan productes específics". "Darrerament és cert que han crescut les assegurances perquè les companyies han vist que és un nínxol de mercat que cal explotar", ha assenyalat el president del Col·legi, Jordi Triola.

Les cobertures que ofereixen són semblants a les dels cotxes i el preu és "assequible". En concret, la majoria d'assegurances es mouen entre els 60 i els 120 euros l'any, això sí, en funció del valor del velocípede. I és que els robatoris són una de les principals preocupacions dels amants d'aquest esport. "Hem de pensar que hi ha bicicletes que s'enfilen fins els 8.000 o 10.000 euros", assenyala Triola.

"Quan et gastes tants diners en un producte, et val la pena estar cobert pel que et pugui passar", comenta el president. Robatoris a banda, les assegurances també preveuen accidents, responsabilitat civil, els danys que pugui patir la bicicleta o l'assistència en viatge. "Ve a ser un semi tot risc dels cotxes", comenta Triola.

Obre la porta a fer-la obligatòria



El fet que la bicicleta sigui un vehicle cada vegada més quotidià a les carreteres i carrers de les comarques de Girona i de Catalunya en general, fa que des del sector es vegi amb bons ulls la possibilitat d'haver de fer una assegurança obligatòria.

"Possiblement és una cosa que s'haurà de pensar en un futur, perquè comporta una responsabilitat. Qui diu que d'aquí uns anys no s'obligui a tenir la bicicleta assegurada i identificada", assenyala Triola.

En aquest sentit, el president del CMAG ha recordat que els Països Baixos ja tenen una regulació, i creu que "si aquí segueix creixent" el nombre de persones que es desplacen d'aquesta manera "també es podria plantejar". Amb tot, Triola deixa clar que "el temps dirà" si cal, o no, obligar a assegurar la bicicleta.

La Sea Otter omple les Ribes del Ter



Tot plegat ha coincidit amb un gran esdeveniment ciclista a la ciutat de Girona. Davant del Pavelló de Fontajau i pels voltants de les Ribes del Ter se celebra la Sea Otter Europe, una de les grans fires de ciclisme, que porta a la ciutat les principals firmes del sector i que atrau centenars d'aficionats d'aquest esport.

Durant els tres dies que dura la fira s'han programat una quinzena de proves de totes les modalitats. Aquest és el segon any que el certamen visita Girona. L'edició passada va deixar un impacte econòmic de prop de 2 MEUR i 30.000 visitants.