L'Ajuntament de Girona vol posar plaques identificatives als netejadors

Després de la polèmica que es va generar arran de la darrera proposta de l'Ajuntament de Girona envers el personal de l'empresa Girona+Neta, aquesta mateixa setmana el consistori ha presentat una nova petició. El passat dijous, 7 de juny, els treballadors i treballadores de la companyia van tenir coneixement que l'Ajuntament havia proposat incorporar una placa identificativa a l'uniforme dels membres de la plantilla durant la seva jornada laboral.

Davant d'aquesta mesura, tots els grups de l'oposició en bloc (ERC-MÉS, CUP-Crida per Girona, PSC, C's i PPC) han presentat una moció conjunta per retirar la petició, al·legant que la mesura suposa «una vulneració dels drets laborals» i mostra «una voluntat de criminalitzar el col·lectiu de treballadors de la neteja a la ciutat després que tot just en el ple passat acordéssim retirar la proposta que hagin de treballar amb un sistema GPS a la roba». Aquest nou cas també ha indignat el col·lectiu de treballadors i treballadores de la neteja, que han expressat als grups sotasignants de la moció el seu rebuig a aquesta. En aquest sentit, han demanat que es presenti una moció «per la via d'urgència» perquè es pugui debatre al ple que se celebrarà demà.

El col·lectiu considera que, a hores d'ara, «l'empresa ja compta amb sistemes de control i fiscalització dels recorreguts dels treballadors i del grau de neteja en els carrers i places i, per tant, es fa totalment incomprensible la mesura proposada per l'equip de govern que lidera el consistori».

De fet, en aquest mateix ple, els grups que formen l'oposició han explicat que «el Govern porta una proposta per incorporar quatre treballadors nous a la plantilla perquè –després de set anys de concessió– ha corroborat que la plantilla era curta i que no es podien complir els objectius de neteja establerts en els plecs».

És per tot això que demà a la tarda es debatrà aquesta moció en el marc de la sessió plenària, amb l'objectiu «d'acordar la retirada de la petició feta a l'empresa mixta Girona + Neta que obliga les treballadores i els treballadors de la neteja a incorporar una placa identificativa a l'uniforme quan desenvolupen la seva feina».

Un GPS a l'uniforme



Aquesta és la segona vegada que el col·lectiu no està d'acord amb una proposta del consistori. La mesura de posar un GPS als treballadors que fan escombrada manual en el servei de neteja de Girona va ser motiu de polèmica des de fa mesos. En el ple del maig es va acordar, finalment, que es buscaria la manera de posar algun dispositiu de geolocalització a les eines o a la maquinària, enlloc d'obligar als operaris a portar-lo a sobre. El mateix ajuntament va admetre que la proposta havia generat «un malestar entre ells».