Sea Otter Europe supera les expectatives i arriba als 50.000 visitants a Girona

El festival de ciclisme Sea Otter Europe que s'ha celebrat per segona vegada a Girona aquest cap de setmana ha superat les expectatives de l'organització en nombre de públic. En concret, i a falta dels últims detalls, aquest 2018 s'haurà arribat als 50.000 visitants. Una xifra que els responsables de la fira valoren "molt positivament" i que "consoliden" l'esdeveniment.

De fet, supera en més de 20.000 persones l'edició del 2017, any en què el certamen aterrava a Europa. El director de la Sea Otter Europe, Albert Balcells, ha destacat la crescuda "rellevant" que han tingut en projecció internacional. "Moltes marques que ens han visitat, però que no exposaven ja ens han confirmat l'assistència de cara al 2019", ha assenyalat. En total prop de 400 empreses dedicades al ciclisme –entre elles les més importants del sector- han presentat les seves novetats a Girona en aquesta edició.

Un dels principals atractius de la Sea Otter Europe 2018 ha estat l'increment de l'espai dedicat a l'activitat comercial. En concret, s'ha duplicat el de l'edició anterior i els visitants han pogut gaudir de 40.000 m2 per passejar i veure totes les novetats del sector. "La veritat és que els expositors estan molt contents, s'ha venut molt i la resposta que hem rebut ha estat molt positiva", ha destacat Balcells.

Precisament l'ampliació ha permès que "importants marques internacionals" exposessin i així "s'incrementés l'altaveu" de cara al 2019. De fet, ha crescut un 20% el nombre d'estands en relació a l'any passat. "Aquestes firmes porten les seves estrelles del ciclisme i tot plegat permet potenciar la Sea Otter", ha remarcat el director.

Malgrat que encara no hi ha xifres concretes en relació a l'impacte econòmic que ha generat la fira aquest 2018, l'organització "dona per fet" que haurà superat "de llarg" la de l'any passat que va rondar els 2 MEUR. "Hi ha molta gent que va venir abans i molta que es queda uns dies a gaudir de Girona i això suposa una repercussió per a la ciutat i per a tota la demarcació", explica Balcells.

A banda de l'espai comercial també han destacat la quinzena de proves que s'han realitzat al llarg dels tres dies en totes les modalitats. De fet, fins a Girona s'hi han desplaçat 7.000 amants de les bicicletes –el doble que l'any passat- per disputar aquestes proves. Molts dels esportistes han arribat de diferents parts del planeta.



Arrelar a Europa



Balcells ha destacat que el públic en general "ha rebut molt bé" l'arribada de la Sea Otter a Europa. "Aquesta és una fira que sabem que funciona molt bé a Estats Units, però calia veure com arrelava aquí. Ha estat un repte i hem vist que la vam encertar", ha assenyalat. I és que, fins el 2017, la Sea Otter només es podia visitar a Califòrnia, on ja porta 27 edicions.

Per tot plegat, el director espera que "tot continuï com fins ara" i el públic els "segueixi fent confiança". "Teníem clar que els professionals del sector i els que en són amants no fallarien, però hem vist que hi ha molt públic nou que també s'hi ha interessat", ha reblat.

Aquesta edició també ha comptat amb una novetat respecte a la del 2017. I és que s'ha integrat el Saló Girocamping a la Sea Otter Europe.