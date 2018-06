Girona millora un registre de la sèquia Monar al carrer Bernat Boades

L´Ajuntament de Girona ha millorat recentment el registre de la sèquia Monar al seu pas pel carrer de Bernat Boades. Concretament, les actuacions s´han portat a terme davant dels números 38-40 d´aquest carrer i, en aquest punt, el registre permet tenir un punt d´accés per fer la maniobra d´obertura i tancament d´una comporta de desguàs de la sèquia.

L´obra ha consistit en la substitució d´una part de les antigues planxes de registre d´acer inoxidable per un nou model insonoritzat de fosa dúctil adequat per al pas de trànsit rodat a la via pública. A més, s´ha eliminat una altra part del registre existent, que s´ha cobert amb una llosa de formigó armat acabada amb aglomerat asfàltic.

Tal com ha explicat el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà de l´Ajuntament de Girona, Narcís Sastre, les actuacions permetran "reduir el soroll que provocava el pas dels vehicle per les planxes i, per tant, eliminar les molèsties que ocasionava aquest fet als veïns i veïnes del carrer".

El cost total de l´obra ha estat de 10.728,47 euros (IVA inclòs) i s´ha adjudicat a l´empresa OCAT 2011 SL.