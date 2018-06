El jutjat investiga els activistes que van tallar l'AP-7 i l'N-II

El jutjat ha citat a declarar el 22 de juny onze activistes que van tallar l'AP-7 i l'N-II a l'Alt Empordà el 27 de març en el marc de les mobilitzacions en defensa de la República i per demanar la llibertat per als "presos polítics". Segons ha explicat una de les advocades, Núria Casajuana, els Jutjat d'instrucció 7 de Figueres els hi atribueix delictes de desordres públics i desobediència greu a l'autoritat. La defensa espera que el cas s'acabi arxivant perquè "no és cap delicte" tallar carreteres per protestar.

A més, també critica que les identificacions van ser "aleatòries" perquè el tall va aplegar centenars de persones. Aquest dilluns, aprofitant la concentració que es fa cada setmana a la plaça del Vi de Girona, dues de les investigades han llegit un manifest i han fet una crida a la mobilització per plantar cara a la "repressió". "No cedirem ni a la por ni a la repressió", han dit.