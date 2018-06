Els Marrecs descarreguen el 3d9f més matiner de la seva història

Els Marrecs de Salt han descarregat el 3d9f més matiner de la seva història i el tercer de la seva trajectòria a la plaça Lluís Companys de Salt. Ha sigut aquest diumenge durant la 20ena Diada de les colles de l'Eix que, com cada any, celebren els Marrecs, els Castellers de Lleida, Tirallongues de Manresa i Sagals d'Osona, i que ha aplegat més de 500 castellers.

Gràcies a aquesta actuació, els de Salt es consoliden com a colla de 9 i, a més, reforcen les seves opcions d'actuar en diumenge al Concurs de Castells de Tarragona. Tirallongues i Sagals han fet castells de 8 i Lleida han fet el 5d7 com a millor castell. L'actuació ha acabat amb el tradicional 4d7 de germanor, exectutat per les quatre colles.