Salt inicia la recollida de paper i cartró porta a porta als comerços

L'Ajuntament de Salt ha posat en marxa aquesta setmana la recollida de paper i cartró porta a porta pels comerciants que generen un volum més alt de residus d'aquesta fracció a la ciutat. Un total de 89 comerços han respost positivament al servei. Quasi tots, segons l'Ajuntament. Hi ha fruiteries o supermercats i ja es recullen dos camions diaris de paper i cartró.

La iniciativa facilita la feina dels comerciants, evita que els contenidors quedin plens pels cartrons i papers de les botigues i millora la recollida selectiva ja que s'evita que es barregin diferents fraccions.

L'alcalde, Jordi Viñas, ha explicat que amb aquest nou tipus de recollida es podrà «incrementar el reciclatge amb els beneficis ambientals que això comporta» i, alhora, «reduir la despesa que li suposa a l'Ajuntament enviar a la incineradora les escombraries que no han estat destriades per fraccions».

Dos agents cívics han estat visitant totes els eixos comercials de la ciutat amb l'objectiu d'informar-los del servei. Amb la posada en funcionament de la nova recollida s'està fent una campanya informativa per resoldre dubtes. «Estem posant les eines per millorar la recollida d'escombraries a la ciutat amb l'objectiu de fer front a una de les principals preocupacions ciutadanes», ha dit l'alcalde. Els comerços que incompleixin se'ls advertirà que si reincideixen, se'ls aplicarà l'ordenança de residus que inclou multes d'entre 750 euros i 3.000 euros.

La recollida porta a porta del paper i cartró dels establiments és una de les mesures previstes en el nou contracte de neteja que va entrar en vigor el març i que es desplegarà definitivament a partir d'octubre.



Aviat, nous contenidors

El contracte obliga a l'empresa cobrir les baixes dels treballadors per malaltia i vacances de manera que el servei no quedi afectat, com havia passat fins ara amb l'antic contracte. També inclou la recollida porta a porta de la poda en les cases que en generin, l'adquisició d'una netejadora elèctrica i la substitució de tots els contenidors per uns de més grans i que es recolliran amb camions de carga bilateral.

Des de l'inici de la implementació del nou contracte, i malgrat no està encara desplegat totalment, les queixes rebudes per l'ajuntament sobre neteja han disminuït un 30%. La regidora d'entorn natural, Marta Guillaumes, destaca que «amb els nous contenidors passat l'estiu i la recollida comercial porta a porta esperem eliminar els desbordaments en la seva pràctica totalitat, estarem molt pendents de l'evolució d'aquest tema».