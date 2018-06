ERC escull Jordi Viñas com alcaldable de Salt per les eleccions del 2019

La secció local d'Esquerra a Salt ha escollit aquest dilluns, Jordi Viñas i Xifra com a candidat per ERC a les eleccions municipals del 26 de Maig de 2019. La candidatura de Jordi Viñas ha estat la única que s'ha presentat i ha estat escollit amb el vot de militants i amics d'Esquerra Republicana a Salt per unanimitat.

L'objectiu del candidat és formar una candidatura transversal que inclogui gent de diferents àmbits i que tingui voluntat de servei als ciutadans i ciutadanes de Salt i formar un equip preparat i compromès a tirar endavant els reptes municipals dels propers quatre anys.

Jordi Viñas ha manifestat sentir-se "orgullós de poder seguir encapçalant la candidatura d'ERC a Salt". "Durant aquests anys al capdavant de l'alcaldia m'he sentit molt recolzat tant pels regidors com per la gent que forma la secció local", ha destacat el candidat.

"La voluntat és poder comptar amb la continuïtat de l'equip actual sumant-hi nous perfils per assolir aquesta candidatura transversal i de ciutat. Som un equip que ens coneixem molt bé i ens sentim molt còmodes a l'hora d'afrontar el dia a dia de l'Ajuntament de Salt colze a colze".

Després dels primers tres anys com a alcalde de Salt, Viñas ha destacat que s'ha aconseguit desbloquejar i avançar en temes cabdals pel municipi. "Durant la propera legislatura serà el moment de poder avançar amb pas ferm cap a nous reptes partint de la feina ja feta. Hem fet una gran gestió financera per tal de reduir un deute que ens ofegava i que ara ens permetrà encarar els propers exercicis amb capacitat d'inversió", ha conclòs el candidat d'ERC Salt, Jordi Viñas.