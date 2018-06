Girona simplifica la tramitació administrativa de les llicències urbanístiques

L´Ajuntament de Girona simplificarà la tramitació administrativa de les llicències urbanístiques a través d´una modificació de les ordenances d´edificació municipals. Una de les principals novetats d´aquest canvi, que s´adequa a la normativa urbanística vigent, és que s´ampliaran els supòsits en què només és necessari presentar la comunicació prèvia.

Amb l´entrada en funcionament de la modificació del procediment, s´establirà el règim jurídic de comunicació prèvia, per un costat, en les actuacions que per la seva escassa entitat i dificultat tècnica no requereixin direcció facultativa ni la presentació de documentació tècnica o projecte i, per l´altre, en les obres no incloses dins els actes subjectes a llicències urbanístiques però que atesa la seva complexitat requereixin de direcció facultativa i/o presentació de documentació tècnica o projecte.

"Volem que aquesta modificació signifiqui un pas més cap a la simplificació dels tràmits administratius i que ajudin, encara més, a reactivar econòmicament la ciutat, sense descuidar en cap moment el control imprescindible que s´ha d´assegurar des de l´administració per garantir el compliment de la disciplina urbanística", ha explicat el regidor d´Urbanisme, Joan Alcalà.