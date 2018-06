El ple rebutja que els treballadors de Girona + Neta portin placa identificativa

El govern de Girona (CiU) es va quedar sol ahir defensant la proposta d'obligar els treballadors de Girona + Neta a portar una placa amb un número identificatiu. Segons va defensar el regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso, la proposta de fer-los portar un número no és per criminalitzar-los, sinó per millorar la transparència i facilitar el control de l'Ajuntament sobre l'empresa per tal de garantir que la feina es fa correctament. Però malgrat aquest argument, es va acabar aprovant, tal com estava previst, la moció conjunta de tots els partits de l'oposició -ERC, CUP, PSC, Ciutadans i PP-, que demanava la retirada de la mesura. La moció va ser defensada per un representant dels treballadors, Pau Gálvez, que va assegurar que si la ciutat no està més neta no és perquè els treballadors siguin uns mandrosos, sinó per problemes organitzatius i manca de plantilla. Precisament, el ple d'ahir va aprovar també la contractació de quatre nous operaris de neteja, per tal que els treballadorspuguin complir amb les ràtios recomanades de 4.500 metres lineals cadascun.

Segons va explicar Gálvez, just després d'haver arribat a un acord amb el govern local per tal que els treballadors no haguessin de portar els polèmics GPS a la roba, l'empresa els va comunicar que, per petició del consistori, en els propers dies haurien de començar a portar una placa amb un número identificatiu. Aquesta mesura va caure malament entre els treballadors, que critiquen aquests tipus de sistemes de control perquè consideren que els veïns ja tenen suficients mètodes per queixar-se -ja que l'empresa sap perfectament de quin tram es responsabilitza cada treballador- i per tant lamenten anar «de sorpresa en sorpresa» en relació a nous mètodes de control. La plantilla considera que el principal problema que impedeix millorar el grau de neteja a la ciutat no és que els treballadors no facin la seva feina, sinó a problemes relactionats amb l'organització i la manca de personal. Per això, Gálvez va lamentar que el govern municipal vulgui criminalitzar els treballadors en públic.

Berloso, en canvi, va recordar que el govern es reuneix cada dos mesos amb la plantilla de treballadors, i que precisament els volia plantejar -no forçar- aquesta mesura en la reunió prevista per avui. El regidor va recordar que el contracte de la neteja és el més important de la ciutat, amb 86 milions d'euros, i per això va subratllar que cal buscar mecanismes per controlar que es faci correctament. En aquest sentit, va recordar que el tan criticat sistema de GPS ha permès saber que el 90% de les rutes es fan correctament i poder buscar solucions per als casos on es falla. A més, va considerar que el fet que el treballador hagi de dur un número identificatiu no és per criminalitzar-lo, ja que altres treballadors públics també en porten, sinó que serveix per millorar la transparència.

Les seves explicacions, però, no van convèncer ni els treballadors de la neteja ni als partits de l'oposició, i la moció de rebuig a la proposta es va aprovar igualment. També es va donar llum verda a la contractació de quatre operaris més per tal de millorar el servei, tot i que l'oposició creu que en caldrien més.