L'adaptació del cadell a la seva nova llar ha de ser el més agradable possible. Per això, els experts aconsellen reservar un espai on pugui jugar. El procés d'educació requereix paciència i supervisió, però compensa a llarg termini.

Es recomana que l'animal tingui el seu propi matalàs per dormir. La mida d'aquest ha de ser concorde al tipus de raça de gos. Al costat del seu llit, deixa-li diverses joguines. D'aquesta manera aprendrà que els mobles de la casa no són per rossegar, al mateix temps que evites problemes dentals.

No oblidis el menjar i l'aigua. És important que el cadell els tingui sempre al seu abast.

Recorda que el cadell acaba de ser separat de la seva mare i ets un complet desconegut per a ell. Parla-li amb tranquil·litat, no li cridis ja que podria espantar-se i la situació es tornaria en contra teva. Tots els membres de la casa haureu actuar de la mateixa manera o l'animal no respectarà les normes i l'ensinistrament serà més complicat.