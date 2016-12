Cursos obligatoris per amos de gossos?

Els amos de gossos a Suïssa no estaran obligats a seguir un curs formatiu a partir de 2017, segons va decidir el Consell Federal, que, d'aquesta manera, ratifica la votació del Parlament, que va abolir la formació al setembre.

L'ordenança, que establia classes pràctiques i teòriques per avaluar les habilitats del propietari i de l'animal, es va aprovar el 2008 després d'una sèrie d'"atacs greus" comesos per gossos.

Segons l'autor de la moció i representant del Partit Liberal Radical, Ruedi Noser, "els cursos eren massa cars, creaven càrregues administratives i el seu impacte no s'ha pogut demostrar".

El nombre d'incidents, com mossegades de gossos, no ha disminuït i no s'ha percebut cap diferència notable entre el comportament de les persones que havien realitzat el curs i les que, per contra, no l'han fet, va assegurar el ponent.

No obstant això, els defensors de les classes van argumentar que els casos de "violència dramàtica" causats per gossos han disminuït "dràsticament" durant els últims anys.

"No hi ha estadístiques, és cert, però podem veure que hi ha un vincle" entre els dos fets, va dir Alain Berset, membre del Consell Federal pel Partit Socialista, durant els debats.

Els cantons (estats) encara poden obligar els propietaris de gossos a realitzar els cursos d'entrenament a través de la legislació cantonal sobre animals.

D'altra banda, el Consell Federal va considerar que la formació opcional per a les persones que adquireixen un gos per primera vegada "té sentit", ja que aquest tipus de cursos van ser "ben rebuts" tant pels propietaris com pels veterinaris.