Permetre les mascotes a la feina, és recomanable?

Nombrosos estudis han demostrat els beneficis de tenir una mascota en el lloc de treball. Els empleats són més feliços, van al seu lloc de treball amb una actitud positiva i augmenten la productivitat fins a un 67%, segons han posat de manifest algun d'aquests estudis.

Aquesta curiosa iniciativa va sorgir a Puerto Rico l'any 1996, arran que un grup de defensors dels animals va voler restablir els llaços afectius amb les mascotes i propiciar que aquestes no es quedessin tant de temps soles.

Tenir la companyia d'un gos o gat durant la jornada laboral redueix l'estrès i fomenta la socialització. A més, donen l'oportunitat d'establir relacions entre companys d'un mateix equip i fins i tot amb els caps.

Les mascotes podrien ajudar a captar nous professionals. Els futurs empleats se sentiran atrets per les sensacions positives de l'oficina.

No obstant això, no tot és tan fàcil. Aquelles empreses que permetin la presència d'animals hauran d'aconseguir el suport de tots els empleats, així com tenir cura dels espais de treball perquè siguin segurs i acollidors per als animals. A vegades també poden sorgir problemes de comportament i és responsabilitat de l'empresa que tot el personal sàpiga com tractar amb ells.