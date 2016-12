Amb què somien les nostres mascotes?

Alguna vegada t'has preguntat amb què somia la teva mascota? Segons un estudi realitzat per Deirdre Barret, doctor i psicòleg clínic i evolutiu de l'Escola de Medicina de Harvard, els gossos somien amb les cares i l'olor dels seus amos. Això es deu a la inclinació que senten per ells. Quan mouen les potes, somien que corren darrere d'una pilota o simplement pel parc.

Els gats, però, són més independents. L'investigador assegura que aquests opten per somiar amb ratolins. Michel Jouven va investigar la petita àrea del cervell del gat que inhibeix els moviments durant la fase REM.

Els gats analitzats dormien en silenci, però en començar la fase REM donaven un salt i arquejaven l'esquena, simulant estar caçant un ratolí.

Barret també va voler analitzar la resta d'animals. Segons l'estudi, el somni dels elefants s'assembla al dels humans per tenir cicles més llargs. Al dormir profundament, somien menys. Per la seva banda, els rèptils o els peixos no tenen fase REM, per la qual cosa s'arriba a la conclusió que aquest tipus d'animals no somia.